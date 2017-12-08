Образ собирателя земель померк, Путин возвращается к себе "докрымскому" — журналист

В Российской Федерации во время запланированных президентских выборов у нынешнего главы страны Владимира Путина главным в предвыборной кампании должен был стать образ "собирателя земель", но захваченный Крым больше "не работает".

Российскому лидеру приходится возвращаться к себе "докрымскому", образ собирателя земель померк, говорится в колонке журналиста Виталия Портникова на "Крым.Реалии".

"… когда принималось решение о проведении президентских выборов, именно образ Путина-собирателя земель, Путина времен "крымской речи" должен был стать главным в предвыборной кампании российского президента", — отметил он.

Аналитик добавил, что "выборы специально были перенесены на дату, которая должна была напомнить россиянам о том, что "Крымнаш". "Похоже, именно для этого напоминания под будущие выборы подгонялось законодательство", — подчеркнул автор.

Портников утверждает, что сейчас ни о каком полуострове речи нет. "И вовсе не в Крыму правитель объявил о готовности баллотироваться. И ни о каком Крыме не упоминает. Есть проблемы поважнее, о которых спрашивают Путина — например, позорное изгнание России с Олимпиады", — написал журналист.

"Крым больше "не работает". Образ собирателя земель померк. Аннексированный полуостров — при всей его "сакральности" — теперь мало интересует российского обывателя, да и самого Путина, кажется, не интересует", — считает автор.

"Крым — как чемодан без ручки. Быстро отказаться от него не получится, так как он "вписан" в российскую Конституцию. Денег на оккупированную территорию уходит уйма. Дивидендов во внутренней политике она больше не приносит. Во внешней — создает одни проблемы...", — объяснил он.

"А самому Путину приходится возвращаться к себе "докрымскому". Мы уже успели забыть, каким был тот Путин, так я напомню. Это был Путин времен ставки власти на "рабочий класс"...", — говорится в материале.

Ранее Владимир Путин заявил, что в РФ примет участие в президентских выборах, проведение которых запланировано на март 2018 года. Российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров говорил, что в стране "предстоит переназначение Путина".