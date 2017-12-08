Саакашвили посадили в СИЗО, суд изберет ему меру пресечения — Луценко

Бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили задержали в Киеве на улице Отрадной.

Его там отыскали и задержали полицейские согласно постановлению о розыске.

Луценко сообщил в Facebook, что задержанный помещен в изолятор временного содержания.

"Планируются следственные действия и обращение в суд об избрании меры пресечения. Как и обещали, силовики сделали все, чтобы избежать крайних силовых действий и крови", — сообщил генпрокурор.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщала, что Саакашвили подозревают в совершении преступлений по трем статьям: ч.1 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.2 ст.256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины.

5 декабря, Генпрокуратура объявила в розыск Саакашвили, который сбежал из-под стражи при транспортировке его на допрос в СБУ. Генпрокурор Юрий Луценко дал Саакашвили 24 часа на добровольную явку к правоохранителям. На следующий день суд арестовал сподвижника Саакашвили без права внесения залога.