Луценко привлечет к делу Саакашвили ФБР или Скотланд-Ярд

Генеральный прокуратур Юрий Луценко заявил, что Украины готова привлечь экспертов Федерального бюро расследований США (ФБР) и полиции Великобритании (Скотланд-Ярд) к расследованию уголовного производства в отношении бывшего президента Грузии и лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

" Я не могу представить себе, в какой стране человек-апатрит прорывает границу, после этого человек организует движение за свержение государственной власти. Тем не менее, судья его отпускает. Мы будем подавать апелляцию. Мы готовы доказать, все пленки, видео, о передаче сотен тысяч долларов на политическое шоу, а также разговор Саакашвили с Курченко (украинский бизнесмен, приближенный к экс-президенту Виктору Януковичу, — ред.) являются настоящими. Мы готовы привлечь иностранных экспертов из ФБР или Скотланд-Ярда", — подчеркнул Луценко.

Генпрокурор уверен в правовой позиции стороны обвинения.

"Я в суде буду защищать закон, а не людей, кем эти люди не были бы", — отметил Луценко.

Напомним, 11 декабря Печерский районный суд Киева отпустил Саакашвили без назначения меры пресечения. Оглашение полного текста постановления назначено на утро 14 декабря.

Напомним, 8 декабря Саакашвили задержали и поместили в изолятор временного содержания СБУ. Прокуроры просили для Саакашвили 2 месяца круглосуточного домашнего ареста.

В связи с арестом Саакшвили объявил бессрочную голодовку.

Саакашвили подозревали в совершении преступлений по трем статьям: ч.1 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.2 ст.256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины.

Генпрокуратура подозревает Саакашвили в связях с окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича, в частности, в контактах с беглым экс-регионалом Сергеем Курченко. Следствие подозревает, что Курченко был одним из тех, кто финансировал протесты под Радой осенью 2017 года.