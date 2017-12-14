Все врут. СМИ и эксперты составили рейтинг украинских политиков-лжецов

В Украине составили новый рейтинг политиков, которые чаще всего говорят неправду в публичных выступлениях.

Составителями рейтинга стали сотрудники журнала "Новое время" и эксперты проекта VoxCheck.

По их словам, место в рейтинге того или иного политика определялось составили рейтинг украинских политиков по количеству ложных заявлений, а также суммарной долей ложных, манипулятивных или гиперболизированных заявлений.

Всего было обработано 424 цитаты украинских политических деятелей. В финальный рейтинг вошли 15 политиков

На первом месте расположилась лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. 91% ее признали ложными, манипулятивными или преувеличенными. На втором месте расположился лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович с 86%. На третьем - сопредседатель фракции "Оппоблока" Юрий Бойко с 84%.

Кроме того, в первую десятку вошли нардеп Дмитрий Добродомов, Андрей Лозовой, Сергей Соболев, Ярослав Москаленко, а также мэр Львова Андрей Садовый и политик Михаил Саакашвили.

При этом в отдельный топ-5 народных депутатов, которые озвучивают откровенную ложь вошли Вадим Рабинович, Олег Березюк, Ярослав Москаленко, Александр Вилкул, Дмитрий Добродомов и Сергей Соболев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что СМИ подсчитали процент лжи в высказываниях президенра Петра Порошенко.