Российский политолог рассказал, как Путин готовится к "сливу" боевиков на Донбассе

Главной задачей президента РФ Владимира Путина является подготовка "ДНР" и "ЛНР" к "сливу", а также поиск компромисса с Западом.

"И он (Путин, — ред.) понемножку отступает, стараясь не делать этого слишком резко, потому что тогда возникнет когнитивный диссонанс. Потом нам (россиянам, — ред.), думаю, даже расскажут, что в "республиках" очень неэффективное управление, коррупция слишком большая - вот пусть и отваливаются к Украине. Глупее всего в этой ситуации, естественно, выглядят "патриоты" из "ДНР" и "ЛНР", — пишет российский политолог Дмитрий Орешкин в материале на "Апострофе".

По словам Орешника, глава Кремля понемножку начинает приучать общественное мнение, что, в общем, эта ноша россиянам не по карману и они не хотят убивать братский украинский народ. А чтобы остановить кровопролитие, нужно подключить иностранных наблюдателей. Но это все работа с общественным мнением.

"Четыре года подряд я говорил, что Донбасс будет находится в каком-то промежуточном статусе - типа Приднестровья. Потому что вернуть его безоговорочно Украине Путин не может без потери лица. Взять Донбасс под свой патронаж и в свою территориальную структуру безоговорочно он, опять же, не может, потому что это будет сопровождаться слишком серьезными издержками. Соответственно, теперь вопрос, в какой именно степени", — считает политолог.

Политолог добавил, что воевать дальше у Путина нет ресурсов - ни идеологических, ни политических, ни финансовых, ни даже военных. Ему остается лишь маневрировать, что он и делает.

"Да, идет какая-то закулисная торговля с Соединенными Штатами. К сожалению для Путина, США хорошо поняли, что с ним надо вести себя примерно так, как с Ким Чен Ыном — договариваться бессмысленно, надо давить довольно жестко. У Путина очень слабые переговорные позиции: над ним нависает "Бук", который приехал из России (соответственно, кто-то подписал документ, отправляющий этот "Бук", из которого сбили Boeing MH17 летом 2014 года на Донбассе), нависают обвинения во вмешательстве в выборы в Европе и в США (и они делаются все правдоподобнее с каждым шагом)…" — подытожил Орешкин.

Напомним, ранее западные СМИ раскрыли план Путина после выборов в России.