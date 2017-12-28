Суд вынес новое решение по делу сподвижника Саакашвили: подробности

Апелляционный суд столицы Украины отказался изменить меру пресечения подозреваемому в госизмене Севериону Дангадзе, руководителю киевской областной организации партии "Движение новых сил" и соратнику экс-президента Грузии Михеилу Саакашвили.

Такое решение, сообщает "УНИАН", объявил председательствующий коллегии судей Денис Масенко. Дангадзе будет находиться под стражей вплоть до 31 января будущего года. Как сказал Масенко, решение окончательное и не подлежит апелляции.

Напомним, ранее сподвижник Саакашвили объяснил происхождение пленок Курченко.