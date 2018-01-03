Порошенко назвал год, который стал переломным в реформировании Украины

Президент Петр Порошенко утверждает, что прошедший — 2017-й — год стал переломным в реформировании Украины.

Одобренные властями страны реформы приблизят стандарты жизни украинцев к европейским, написал он на своей странице в Facebook.

"2017 стал переломным в реформировании страны. Медицинская, пенсионная, образовательная — реформы, которые внедрят принципиальные изменения в жизни украинцев и приблизят стандарты жизни к европейским", — говорится в сообщении.

Ранее президент Всемирного банка Джим Йонг Ким говорил, что финансовая организация своей поддержкой делала одну из крупнейших в мире ставок на успех реформ в Украине, у ВБ есть лимиты поддержки, в случае с нашей страной он их превысил.