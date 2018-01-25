Вертолеты РФ прилетели под Мелитополь. Экс-охранник раскрыл детали побега Януковича из Украины

В феврале 2014 года после подписания соглашения с оппозицией беглый экс-президент Виктор Янукович дал команду готовить передовые группы для выезда в Харьков и Крым.

Об этом в качестве свидетеля рассказал сотрудник Управления государственной охраны Олесь Шаран в суде по делу о совершении экс-президентом Виктором Януковичем государственной измены.

Он отметил, что вскоре распоряжение Януковича о создании передовых групп было отменено. Янукович поехал в Межигорье, где охранникам снова приказали готовиться ехать в Харьков.

Также Шаран рассказал, что видел, как в Межигорье паковали вещи Януковича, сообщает УНИАН.

По словам Шарана, 21 февраля в 22.00 Янукович и его охранники сели в два вертолета и полетели в Харьков. Четверо сотрудников УГО, включая самого Шарана, летели с экс-президентом.

В Харьков на следующий день, 22 февраля, приехали на автомобилях другие охранники, и один из них — Дмитрий Иванцов — сообщил, что его машину по дороге из Киева обстреляли. Иванцов показал пулю своим коллегам, а затем отдал руководителю охраны Януковича, а тот показал ее самому экс-президенту.

Свидетель отметил, что обстрелянная машина раньше никогда не ездила в кортеже Януковича, и Иванцов ехал сам, а его автомобиль никак нельзя идентифицировать как тот, в котором мог быть Янукович. Шаран высказал мнение, что обстрел автомобиля Иванцова нельзя расценивать как покушение на жизнь Януковича, поскольку экс-президента в том автомобиле не было.

Шаран также сообщил, что участие Янковича в так называемом "съезде депутатов всех уровней юго-восточных областей и Крыма" в Харькове было отменено по мотивам безопасности, и Янукович с охранниками сели в два вертолета. В воздухе диспетчер сообщил пилотам о приказе Александра Турчинова возвращаться в Харьков. Но в вертолетах не было достаточных объемов топлива, чтобы долететь до Харькова, и пилоты сели в Донецке.

Из Донецка Янукович хотел отправиться на самолете, но это не удалось сделать, и экс-президент вместе охранниками поехали на автомобилях. Перед поездкой у сотрудников УГО забрали мобильные телефоны, чего раньше никогда не было, отметил Шаран.

У Мелитополя кортеж повернул с трассы на грунтовую дорогу, и автомобили долго ехали по полю с выключенными фарами. Это было около 2-3 часов ночи 23 февраля. В поле их ждали два других вертолета, вероятно российские, на которых они полетели в неизвестном направлении.

По словам Шарана, приземлились все в неизвестном месте и пересели на самолет вместе с Януковичем. Из-за технической неисправности еще раз приземлились на неизвестном аэродроме, вероятно в г. Анапа в России, где также пересели на другой самолет и приземлились в Крыму.

В Крыму на территории воинской части Янукович собрал сотрудников УГО, которые его сопровождали, и спросил, кто хочет ехать вместе с ним. По словам Шарана, те, кто согласился, написали заявления об увольнении из УГО.

В свою очередь Янукович написал заявление об отказе от государственной охраны. Затем экс-президент с теми, кто согласился ехать с ним, уехал в неизвестном направлении, а Шаран 24 февраля вернулся в Киев.

Кроме того, Шаран рассказал, что вечером 23 февраля в Крыму экс-президент провел встречу с главой своей администрации Андреем Клюевым, в то время министром внутренних дел Виталием Захарченко, председателем СБУ Александром Якименко и другими.

Еще один сотрудник Управления государственной охраны Вячеслав Козлов сообщил, что после побега из Киева в феврале 2014 года экс-президент Виктор Янукович некоторое время находился в резиденции бизнесмена Рината Ахметова в Донецке.

Козлов, как и предыдущие свидетели — сотрудники УГО, рассказал о маршруте Януковича из Киева в Харьков, потом в Донецк, впоследствии на побережье Азовского моря, оттуда в Россию, а затем в Крым.

Напомним, ранее сообщалось о том, что адвокат Януковича сравнил его побег из Украины с отдыхом Порошенко на Мальдивах.