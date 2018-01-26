В БПП спрогнозировали, когда в Украине появится антикоррупционный суд

Верховная Рада примет в первом чтении законопроект о Высшем антикоррупционном суде на следующей пленарной неделе.

Потом — через месяц — документ будет доработан и принят во втором чтении, рассказал нардеп, член фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Алексеев в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", пишет ТСН.

По прогнозам народного избранника, в нашей стране антикоррупционный суд будет создан до конца года.

"Но это не основная панацея против коррупции. Я слышал, что коллеги говорили о детенизации капитала. Это надо делать. Надо вводить нулевую декларацию. И это будет фундамент борьбы с коррупцией", — считает он.

Ранее президент Петр Порошенко внес в Раду проект закона о Высшем антикоррупционном суде и законопроекты о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде". Создание антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества с Украиной ее ключевого кредитора — Международного валютного фонда.