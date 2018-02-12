Порошенко призвал бойкотировать ЧМ по футболу в России

Президент Украины Петр Порошенко призвал бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России.

"Футбольные болельщики должны сами решить, хотят ли поехать в Россию, несмотря на российскую агрессию на Украине и в Сирии", - заявил Порошенко в интервью немецкому изданию Bild.

Глава государства отметил, что бойкотом мир бы выразил мнение, что политика Москвы неприемлема.

"Смотрите, что происходит на Олимпиаде: Россия не соблюдает никаких правил, и поэтому она не допущена. Но российское руководство считает, что может действовать вне любых правил. И так везде", - сказал Порошенко, уточнив, что весь мир считает, что президент РФ Владимир Путин "не соблюдает договоренностей".

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности бойкота Чемпионата мира по футболу в 2018 году в России.