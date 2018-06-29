Рабинович анонсировал презентацию предвыборной программы своей партии

Уже 25 июля партия "За життя" презентует программу, с которой пойдет на выборы в Верховную Раду. Такое заявление сделал народный депутат Украины, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в прямом эфире программы "Большой вечер" на телеканале NewsOne.

"25 июля мы широко презентуем программу партии "За життя", с которой мы идем на выборы, и хочу, чтобы люди в прямом эфире помогли мне определиться с теми, кто поможет воплотить положения нашей партии в жизнь в той или иной проблемной сфере", подчеркнул парламентарий.

Политик заявил, что его политическая сила не станет назначать кумовьев только потому, что они "свои" и поддерживали "За життя" в предвыборный период, а будет подбирать кандидатов исключительно исходя из их "менеджерских антикризисных способностей".

"Мы докажем, что наша партия принципиально отличается от всех других, потому что не расставляет на ключевые должности своих спонсоров и сватов. Мы спросим у зрителей NewsOne и будущих избирателей, кого бы они хотели видеть на постах главных менеджеров в той или другой проблемной отрасли", – пообещал народный депутат.

По его словам, на ключевых направлениях в стране должны работать люди соответствующей квалификации, в независимости от их партийной принадлежности и политической ориентации.

"Экономикой Украины должен заниматься лучший экономист, ловить коррупционеров должен лучший антикоррупционер, осуществлять политические преобразования должен лучший юрист, решать конфликт на Донбассе должен тот, кому это под силу. И мы вместе поможем им занять свое место, даже если они не являются членами "За життя", потому что это полезно для страны, а значит – важно и для партии", – резюмировал Вадим Рабинович.