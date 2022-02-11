"Это просто отвратительно": Путина пристыдили за фразу "терпи, моя красавица" в адрес Украины

Владимир Путин / Reuters

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала "отвратительными" слова президента РФ Владимира Путина относительно выполнения Киевом Минских соглашений.

Об этом она сказала в интервью "Радио Свобода".

"Я считаю, что это просто отвратительно. Очень жаль, что лидер одной из крупнейших стран мира осмеливается использовать такую ​​риторику по отношению к другой стране", ­– заявила премьер-министр Литвы.

Скандальное высказывание Путина

Отметим, на пресс-конференции с президентом Франции Путин оценил отношение Киева к минским соглашениям фразой "нравится не нравится - терпи моя красавица" и обратился к украинским властям с "призывом выполнять договоренности".

"В Киеве то говорят, что будут выполнять (Минские соглашения, – ред.), то говорят, что это разрушит их страну. И президент (Украины, – Главред) действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится – не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять! По-другому никак", - заявил Путин.

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Позже президент Украины Владимир Зеленский ответил президенту России Владимиру Путину на фразу. Зеленский заявил, что Украина действительно красавица.

"Тут есть вещи, с которыми не поспоришь - Украина действительно красавица, по поводу "моя" - мне кажется, это уже перебор", - заявил Зеленский.

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