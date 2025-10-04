Можно просто есть ложкой: быстрый рецепт фантастически вкусной карамели

Простой и быстрый рецепт соленой карамели по-домашнему.

Рецепт домашней соленой карамели / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Соленая карамель прекрасно сочетается со многими десертами. Но купить ее в магазине по доступной цене не всегда можно. В таком случае можно приготовить очень вкусную соленую карамель дома.

Главред узнал, что для этого нужно. Об этом в TikTok liliia_revehuk рассказала украинский блогер Лилия.

Соленая карамель - рецепт

Ингредиенты:

Сахар 200 г

Вода 50 г

Сливки 30-33% 120 мл

Сливочное масло 60 г

Соль

Для начала в сотейнике смешиваем воду с сахаром и отправляем смесь на огонь, при этом не перемешивая сахар. Когда карамель станет янтарного цвета, вливаем в нее предварительно подогретые сливки в два захода.

Далее карамель надо активно размешать лопаткой и залить ею кубики сливочного масла. Добавляем в массу соль по вкусу и перебиваем все блендером.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить соленую карамель:

@liliia_revehuk Домашняя соленая карамель за считанные минуты - тягучая, блестящая, невероятно вкусная! ? Вкусно с блинами, мороженым, тостами или просто ложкой ? ⠀ Сохраняй рецепт? ? Ингредиенты: - Сахар - 200 г - Вода - 50 г - Сливки (жирные, 30-33%) - 120 мл (подогреть) - Сливочное масло - 60 г - Щепотка соли (по вкусу) ? Как приготовить: 1. В сотейник высыпаем сахар и добавляем воду. Не мешай! Ставь на средний огонь и жди, пока сахар полностью растает и станет янтарного цвета. 2. тем временем подогрей сливки до горячего состояния (но не кипятить). 3. Когда карамель готова - осторожно вливай подогретые сливки в 2-3 подхода, постоянно помешивая. ⚠️ Осторожно - смесь активно пенится! 4. Сними с огня. Добавь сливочное масло и щепотку соли. Хорошо перемешай. 5. По желанию - перебей все блендером до гладкой, шелковистой текстуры. 6. Перелей в чистую баночку, накрой пленкой "в контакт" и поставь в холодильник до загустения. Готово! Имеешь идеальную соленую карамель - тягучую, насыщенную и просто волшебную ? #солодкийрецепт #домашнякарамель #рецептиукраїнською #карамельнатост #тіктоктоккухар ♬ Fresh Air - PLAYLIST

О персоне: liliia_revehuk liliia_revehuk - украинский блогер Лилия, которая в своих соцсетях делится быстрыми и простыми рецептами на каждый день. В TikTok за страницей блогера следят более 8 тысяч пользователей.

