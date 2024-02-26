Мужчины будут носить на руках: шикарный рецепт вкуснейшего салата "Мужское счастье"

Готовим очень вкусный, мясной и сытный салат. Такой рецепт очень простой, но настолько вкусный, что мужчины будут носить вас на руках.
Рецепт салата из 4 ингредиентов, которые найдутся в каждом холодильнике.
Шикарный салат с грибами - рецепт
Вам понадобится:
- Яйца - 4 шт
- Грибы маринованные - 250 гр
- Мясо говядина - 250 гр
- Майонез или легкая заправка к салату
- Соль, перец - по вкусу
Мясо говядины или куриное мясо по вкусу отварить до готовности.
Остудить мясо в бульоне и порезать на мелкие кусочки.
С грибов слить всю жидкость, порезать пополам или на четвертинки.
Яйца отварить до готовности, остудить, почистить и порезать на кубики.
В салатнике соединить грибы, мясо, яйца.
Добавляем сразу соль, и перец. Если любите майонез, можно добавить майонез.
Также салат можно заправить легким соусом. Перемешиваем салат Мужское счастье и подаем к столу.
Смотрите видео, как готовить салат Мужское счастье рецепт:
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