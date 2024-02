Мужчины будут носить на руках: шикарный рецепт вкуснейшего салата "Мужское счастье"

Готовим очень вкусный, мясной и сытный салат. Такой рецепт очень простой, но настолько вкусный, что мужчины будут носить вас на руках.

Рецепт салата из 4 ингредиентов, которые найдутся в каждом холодильнике.

Вам понадобится:

Мясо говядины или куриное мясо по вкусу отварить до готовности.

Остудить мясо в бульоне и порезать на мелкие кусочки.

С грибов слить всю жидкость, порезать пополам или на четвертинки.

Яйца отварить до готовности, остудить, почистить и порезать на кубики.

В салатнике соединить грибы, мясо, яйца.

Добавляем сразу соль, и перец. Если любите майонез, можно добавить майонез.

Также салат можно заправить легким соусом. Перемешиваем салат Мужское счастье и подаем к столу.

Смотрите видео, как готовить салат Мужское счастье рецепт:

