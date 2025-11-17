Укр
  3. Сад и огород

Удобрение или вред: что делать с опавшими листьями ореха осенью

Дарья Пшеничник
17 ноября 2025, 22:58
Ореховые листья, ветки и другие остатки содержат токсичное вещество юглон.
Что делать с листьями ореха / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

  • Какое токсичное вещество содержат ореховые листья
  • Как правильно компостировать остатки ореха
  • В каких случаях ореховые листья могут навредить рассаде

Грецкий орех - дерево, которое ценится за свои плоды, но его листья и ветви часто вызывают беспокойство у садоводов. Причина заключается в токсичном веществе юглоне, содержащемся во всех частях растения, особенно в листьях и корнях.

Юглон относится к классу нефтехинонов и является естественным защитным механизмом ореха: он выделяет характерный резкий запах и подавляет развитие других культур, пишет ТСН.

Чем опасен юглон

Юглон имеет аллелопатическое действие - он блокирует жизненно важные процессы в клетках соседних растений, в частности дыхание и фотосинтез. Это приводит к пожелтению листьев, замедлению роста и даже гибели культур.

Особенно чувствительны томаты, баклажаны и картофель. Наибольший вред вещество наносит молодой рассаде и семенам, которые могут совсем не прорасти в почве, где есть остатки ореха.

Можно ли использовать ореховые листья

Несмотря на токсичность, юглон неустойчив и разлагается в почве под действием микроорганизмов. Для этого требуется от трех до шести месяцев. Именно поэтому ореховые листья и ветви можно превратить в безопасный компост или декоративную мульчу.

Эксперты советуют не выбрасывать этот материал, а рассматривать его как ресурс, который после правильного перепревания становится ценным удобрением.

Как сделать остатки безопасными

Самый безопасный способ - компостирование. Листья и щепа должны хорошо перепреть и потерять резкий запах. В таком виде они становятся абсолютно безопасными для использования.

Если же щепу планируют применять как декоративную мульчу, ее можно обработать раствором железного купороса. Это не только нейтрализует действие юглона, но и придает материалу насыщенный черный цвет.

Если большое количество ореховых листьев случайно попало в почву, садоводы советуют пролить ее биопрепаратами, содержащими живые микроорганизмы, например триходерму. Такие препараты ускоряют разложение юглона примерно втрое, быстро делая почву безопасной для будущих посадок.

Важно помнить

Наибольший риск юглон представляет для молодой рассады и семян. Поэтому недоперепревшие листья категорически нельзя добавлять в почвенные смеси для посева. Для взрослых растений опасность значительно меньше, ведь они устойчивы к токсину.

Вывод: ореховые листья - это не мусор, а ценный ресурс. Если правильно их переработать, они могут стать полезным удобрением или декоративным материалом, безопасным для сада.

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

