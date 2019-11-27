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Почему нельзя оставлять грязную посуду на кухне на ночь и нож на столе

27 ноября 2019, 06:30

Грязная посуда, оставленная на кухне на ночь, способна добавить проблем.

Мистик не советует оставлять грязную посуду на ночь / Instagram

Современные ритмы жизни так выматывают человека, что порой нет сил мыть посуду после ужина. Но, любишь мыть посуду, не любишь – оставлять ее на ночь на кухне немытой не следует.

По словам мистика, грязная посуда на кухне – зло, и вот почему.

Эксперт-эзотерик обратил внимание на то, что издавна говорили, что из грязной посуды питается нечистая сила, почему и нельзя было оставлять её на утро.

"Это привлекало нечисть в дом, где с тех пор всё шло наперекосяк. Разлад в семье, несчастья и беды — последствия мимолётной лени", - подчеркнул эзотерик.

В настоящее время грязная посуда все так же притягивает негатив.

"Остатки еды на посуде, как и другая грязь, привлекают отрицательную энергетику, "загрязняющую" жизнь", - высказался эксперт.

Более того, эзотерик подчеркнул, что привычка оставлять дела на потом притягивает проблемы и неурядицы, от которых потом довольно сложно избавиться.

В то же время, чистая посуда – настоящий магнит для положительной энергии, которая благотворно влияет на благополучие семьи.

Если оставлять посуду грязной на ночь, чего еще ждать

В семье будут на ровном месте возникать ссоры.

Незамужняя девушка будет отталкивать и отпугивать всех мужчин.

Молодой парень не сможет найти хорошую работу.

Почему нельзя оставлять нож на столе на ночь?

Эзотерик обратил внимание на то, что на кухне на столе на ночь нельзя оставлять нож, ибо еще в древние времена люди верили в примету, что, оставив нож на столе, человек оставляет орудие убийства своему врагу.

Более того, по словам эксперта, если нож оставлять "ночевать" на столе, то в доме все будут постоянно ссориться, спорить и даже драться.

Также если оставить ночь на столе на кухне на ночь, то может замучить бессонница или сон будет беспокойным.

Ни в коем случае нельзя оставлять на ночь на столе на кухне / Instagram

И зарубите себе на носу: грязный нож также символизирует убытки в семье, потери, приход в дом грабителей или злых людей.

Эксперт настаивает, что нож следует держать в чистоте на специальной подставке, желательно в закрытом шкафу.

Почему нельзя оставлять половник в кастрюле на ночь

Половник, оставленный в кастрюле на ночь, сулит бедность. Мистик обратил внимание на то, что если на кухне стоит кастрюлька супа, а в ней купается половник, то семья потеряет свои накопления и стабильный заработок.

Почему так? Хотя бы потому, что кастрюля с половником внутри закрывается не герметично. А скисшая еда — это деньги, выброшенные на ветер. Вот вам и плохая примета.

Читайте такжеКто бы мог подумать: эти статуэтки и сувениры несут беду в домНапомним, ранее сообщалось, у кота есть свои обязанности в доме, он не лодырь, и если кот отлично выполняет свою работу, то и в жилище все хорошо, убежден эзотерик Василий Нименчук. По словам эзотерика, если у кота хорошие доверительные отношения с хозяином дома, тогда кот будет выполнять свои обязанности, как полагается.

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