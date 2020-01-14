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Ученые перечислили напитки, облегчающие кашель

14 января 2020, 01:11

Исследователи рекомендуют употреблять теплое питье.

кашель
Кашель помогут преодолеть теплые напитки / slovami.net

Ученые назвали несколько напитков, которые эффективно облегчат течение простуды с кашлем.

Как отмечают специалисты, во время простудных заболеваний, как правило, наблюдается отек носоглотки и гортани, а также выделение большого количества слизи.

Уменьшить проявления кашля помогут теплые напитки. Например, пользу принесет любой чай без кофеина – как традиционный, так и из трав.

Читайте такжеУченые назвали полезные для здоровья свойства хурмыИсследователи советуют при простуде хотя бы раз в день выпить чашку теплого куриного бульона. Эффективными также будут фруктовые соки комнатной температуры, поскольку они содержат большое количество витамина С и уменьшают отток слизи. Также эти напитки улучшают обменные процессы в организме.

Максимально эффективной при кашле будет обычная теплая вода без добавок. Однако можно облегчить дыхание, если добавить в нее лимон и мед.

Как ранее сообщалось, исследователи-диетологи после ряда исследований пришли к выводу, что популярная в последнее время кетогенная диета является опасной для здоровья.

Напомним, врачи-диетологи поделились секретами, каким должен быть идеальный завтрак, чтобы избавиться от лишних килограммов без вреда для организма.

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