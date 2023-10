Голос країни-13 - 8 выпуск: итоги второго полуфинала в формате кросс-баттлов

В суперфинале осталось всего 4 места! Кто займет их, определится путем настоящей музыкальной дуэли.

Голос країни-13 - как прошел второй полуфинал в формате кросс-баттлов

Сегодня завершился полуфинал 13 сезона лучшего музыкального шоу страны - Голос країни, в котором определился список участников проекта, которые будут боротька за званием голоса страны в прямом эфире.

Третий этап Голосу называется "кросс-баттлы", и проходит по обновленным правилам: звездные тренеры, Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко и DOROFEEVA, бросают друг другу вызов, их подопечные выходят на сцену, сражаясь друг против друга с заранее заготовленными песнями. Кто выйдет из такой дуэли победителем, определяют зрители в зале путем голосования.

На втором этапе кросс-баттлов первым своего "бойца", Веронику Коваленко с песней KOLA "Біля серця", выпустил Иван Клименко. Ей противостояла Майрамик Авоян (AYLIVA - In deinen Armen) из команды Дорофеевой. Место в финале по результатам зрительского голосования получила Майрамик.

Следующим Дорофеева пригласила выступать Эдгара Енокяна. Вокалист исполнил свою версию ее хита "Кохаю, але не зовсім". Вызов она бросила Юлии Саниной. Ее подопечная, Галина Печенижская, отстаивала свою честь песней Тины Тернер "What’s love got to do with it". Зрителям по душе пришлось выступление Галины. Она проходит в финал.

Юлия Санина бросила вызов Артему Пивоварову. В музыкальной битве схлестнулись Кристина Старикова (украинская народная песня "Ой, ти жайворонку") и Гидаят Сеидов (Селин Дион - I surrender). Предпоследнее место в суперфинале зрители отдали Кристине.

Последняя вокальная дуэль 13 сезона шоу Голос країни состоялась между Юрием Городецким (группа Шабля - Браття-українці) из команды Нади Дорофеевой и Изабеллой Иващенко (Jaymes Young - Infinity) из команды Артема Пивоварова. Поистине драматическая битва, но победителем вышел Юрий. Он прошел в суперфинал.

Таким образом определилась последняя четверка суперфиналистов: Майрамик Авоян и Юрий Городецкий (команда Нади Дорофеевой), Кристина Старикова и Галина Печенижская (команда Юлии Саниной).

Кто станет голосом нашей страны в 13 сезоне проекта смотрите уже в воскресенье, 29 октября.

