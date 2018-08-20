Украинский прыгун в воду Пригоров поехал на соревнования в Крым: опубликованы фото

На соревнованиях присутствовал украинский флаг / Фото: Facebook/Люди Ялты

Украинский прыгун в воду, бронзовый призер Олимпийских игр 2008 Алексей Пригоров был замечен на соревнованиях по экстремальным видам спорта в аннексированном Россией Крыму.

Как информирует на своей странице в Twitter представительство МИД России в Крыму, золото на соревнованиях Cliff Diving World Cup завоевал британец Гэри Хант, серебро – украинца Алексея Пригорова, а бронза – у американца Кайла Митриона.

В соцсети было размещено фото, на котором среди победителей турнира был украинец Пригоров с бутылкой шампанского в руках.

/ Фото: Twitter/Russia's MFA in Crimea

Местные крымские СМИ активно распространяли информацию, что несмотря на санкции для участия в турнире приехало немало иностранцев. Отмечают, что были представители США, Великобритании, Франции, Колумбии, Мексики и даже Украины.

/ Фото: Facebook/Люди Ялты

Напомним, член правления Союза биатлонистов России Алексей Нуждов потребовал наказать трех российских биатлонисток, которые решили перейти в сборную Украины.