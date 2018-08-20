Украинский прыгун в воду Пригоров поехал на соревнования в Крым: опубликованы фото

Участники турнира прыгали с трамплина в открытое море.
Украинский прыгун в воду, бронзовый призер Олимпийских игр 2008 Алексей Пригоров был замечен на соревнованиях по экстремальным видам спорта в аннексированном Россией Крыму.
Как информирует на своей странице в Twitter представительство МИД России в Крыму, золото на соревнованиях Cliff Diving World Cup завоевал британец Гэри Хант, серебро – украинца Алексея Пригорова, а бронза – у американца Кайла Митриона.
В соцсети было размещено фото, на котором среди победителей турнира был украинец Пригоров с бутылкой шампанского в руках.
Местные крымские СМИ активно распространяли информацию, что несмотря на санкции для участия в турнире приехало немало иностранцев. Отмечают, что были представители США, Великобритании, Франции, Колумбии, Мексики и даже Украины.
Напомним, член правления Союза биатлонистов России Алексей Нуждов потребовал наказать трех российских биатлонисток, которые решили перейти в сборную Украины.