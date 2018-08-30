Футболист из Мексики превратил свой гол в "Шоу Бенни Хилла"

Мексиканский футбол - такой мексиканский / скриншот

Полузащитник мексиканского клуба "Венадос" Эммануэль Виллафана отметился эффектным голом в матче Кубка страны против "Монтеррея". На 17-й минуте 20-летний футболист вместе с защитниками превратил голевой момент в кадр из кинокомедии.

Однако этим делом не закончилось - неравнодушные болельщики положили забитие гола на известную музыкальную тему из "Шоу Бенни Хилла", в результате чего из серьезного и острого голевого момента получилась совсем уж комедия.

Напомним, на защитника киевского "Динамо" Никиту Бурду фанаты плеснули пивом после гола киевлян в ворота амстердамского "Аякса" в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.