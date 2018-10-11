В "Челси" придумали отправлять буйных и провинившихся фанатов в концлагерь - СМИ

фанаты "Челси" / supercoolpics.com

Администрация легендарного клуба и одного из грандов Английской премьер-лиги "Челси" решила применить в борьбе с буйными болельщиками, неоднократно уличенными в антисемитизме, новые методы.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида The Sun. Руководство лондонского клуба полагает, что обычное наказание − запрет на вход на стадион "Стэмфорд Бридж" во время домашних матче "Челси" — недостаточно сильное.

Соответственно, в клубе всерьез думают либо об аннулировании сезонных абонементов, либо и вовсе отправлять фанатов-антисемитов на экскурсию в Польшу, в город Освенцим – на место, где во время Второй мировой войны находился нацистский концлагерь Аушвиц.

Напомним, ранее сообщалось о том, что летом 2018-го во время футбольного ЧМ в России фанаты "Челси" в пивной демонстрировали нацистское приветствие и пели антисемитские песни в адрес фанатов клуба "Тоттенхэм". Позднее стало известно о планах владельца "Челси", российского олигарха Романа Абрамовича, продать клуб.