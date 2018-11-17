Полузащитник сборной Украины может продолжить карьеру в турецком гранде

Александр Зинченко

Полузащитник сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко может продолжить свою карьеру в составе турецкого "Фенербахче".

Уже зимой Зинченко может перебраться в турецкий чемпионат из-за того, что редко выходит на поле в составе чемпионов Англии, пишет Fanatik.

В сезоне 2018/2019 Зинченко провел в составе "горожан" лишь 4 матча. Контракт игрока истекает летом 2020 года.

Напомним, ранее в Сети раскритиковали Зинченко за отдых в России.