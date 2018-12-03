УЕФА переносит матч Шахтер-Лион из-за военного положения

Шахтер и Лион встретятся на одном поле, но уже не в Харькове / Reuters

Запланированный на 12 декабря в Харькове матч Шахтер-Лион будет перенесен в другой город по причине введения в области военного положения.

"Ни один поединок под эгидой УЕФА не пройдет там, где действует военное положение", - цитирует Le Figaro директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти.

Данное заявиление спортивный чиновник сделал на пресс-конференции в Дублине, отвечая на вопросы журналистов.

"Матч между "Шахтером" и "Лионом" пройдет не в Харькове, но мы еще не знаем, где", - добавил он.

Предполагается, что встреча между командами может состояться во Львове или в Киеве. В столице уже состоялся перенесенный поединок 5 тура Лиги Европы Ворскла - Арсенал.

Как известно, для Шахтера матч с Лионом является решающим. В случае победы "горняки" попадут в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, в связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.