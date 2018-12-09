Стало известно, когда Ломаченко снова может выйти на ринг

Василий Ломаченко может снова выйти на ринг в мае 2019-го / Скриншот видео с youtube.com

Американский промоутер, основатель компании Top Rank Promotions Боб Арум сообщил, что украинский боксер, чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко может провести следующий бой в мае 2019 года.

Наш соотечественник "хочет только испытаний, а не легких прогулок", приводит слова промоутера ТСН.

"Я думаю, что Ломаченко будет драться в мае… Может быть, в следующем поединке Ломаченко будет драться с Гарсией (чемпион мира по версии WBC американец Майки Гарсиа — Ред.)", — сказал Арум.

Ранее сообщалось, что в американском Нью-Йорке в знаменитом спортивном комплексе Madison Square Garden Василий Ломаченко по очкам победил Хосе Педрасу и завоевал его титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO. Позже появилось видео, на котором запечатлено, как украинец отправлял соперника в нокдауны.