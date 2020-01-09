Соперник сборной Украины обвиняется в изнасиловании

Штефан Ильзанкер обвиняется в изнасиловании / en24.com

Штефан Ильзанкер обвиняется в изнасиловании у себя на родине, сообщает Salzburger Nachrichten.

По информации источника, полузащитник РБ Лейпциг якобы изнасиловал женщину 4 января, находясь в Зальцбурге.

"Я могу подтвердить, что прокуратура Зальцбурга ожидает расследование против Штефана Ильсанкера по обвинению в изнасиловании. Прокуратура Зальцбурга поручила уголовной полиции города осуществить дальнейшие действия в расследовании. Нужно подождать и посмотреть", - сказал пресс-секретарь прокурора Зальцбурга изданию Bild.

Напомним, сборная Австрии является соперником Украины в групповом этапе Евро-2020. Также с ними в квартете находятся Нидерланды. К ним еще добавится Румыния или победитель пути D Лиги наций (Косово, Беларусь, Грузия, Северная Македония).

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