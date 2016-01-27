Ярмоленко станет "канониром": Суркис согласился продать лидера киевлян — СМИ

Лондонский "Арсенал" достиг договоренности с "Динамо" о переходе вингера чемпионов Украины Андрея Ярмоленко.

Об этом сообщает Sport.ua со ссылкой на осведомленный источник в киевском клубе.

Отмечается, что президент "Динамо" Игорь Суркис не хочет отпускать одного из своих лидеров до матчей с "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов, поэтому трансфер состоится летом,

Отмечается, что ранее была информация о том, что "Арсенал" начал переговоры с "Динамо" о трансфере Ярмоленко. Киевляне рассчитывают получить за 26-летнего полузащитника не менее 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел за "Динамо" 22 матча во всех турнирах, забив 13 мячей и отдав 8 голевых передач. Его контракт с киевским клубом действителен до лета 2020-го года.

Напомним, ранее сообщалось, что журналист объяснил, почему Ярмоленко зимой останется в Киеве.