Джокович вновь стал триумфатором Australian Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович выиграл свой шестой теннисный турнир Australian Open.

В финале нынешнего турнира Джокович обыграл шотланца Энди Маррея — 6:1,7:5, 7:6, сообщает Sport.ua.

Для теннисистов это четвертая встреча в финале турнира в Мельбурне. И пока счет 4:0 в пользу Джоковича.

Более того, для Маррея это пятый проигранный финал Открытого чемпионата Австралии.

Титул принес Джоковичу 3 400 000 долларов призовых и 2 000 рейтинговых очков.

Напомним, ранее лучший теннисист мира рассказал, как в России ему предлагали "слить" матч.