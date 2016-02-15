СМИ раскрыли, как Фьюри может избежать боя-реванша с Владимиром Кличко

Команда победившего украинского боксера Владимира Кличко британца Тайсона Фьюри рассматривает возможность избежать матча-реванша между спортсменами, заплатив первому штраф (такая опция есть в контракте).

Об этом пишет Sport.ua, ссылаясь на данные собственных источников.

Издание уточнило, что в случае поражения украинца организатором боя должны стать соратники его соперника, который брал на себя обязательство не проводить до него никаких других поединков.

"Нарушение условий контракта повлекло бы за собой штраф для команды Фьюри, который в процентном отношении зависел от гонорара британца с поединка в Дюссельдорфе… цена вопроса составляет около 10 млн евро", — отметили журналисты.

По их данным, судя по всему, у британца не уверены, что матч-реванш сложится для него так же успешно, как первый бой. "Оплата столь внушительного штрафа — это серьезный финансовый и имиджевый удар по команде действующего чемпиона", — добавили они.

Между тем, "с другой стороны, это позволит Фьюри проводить обязательные защиты и даже объединительные бои с чемпионами по другим версиям и таким образом при значительно меньших рисках поражения компенсировать уплату штрафа".

Напомним, в городе Дюссельдорф (Германия) Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с Тайсоном Фьюри и проиграл по очкам, не сумев отстоять свои титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО и IBO. Фото моментов поединка смотрите здесь.