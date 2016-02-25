Ребров и Ярмоленко о неутешительной игре "Динамо": проиграли только из-за своих ошибок

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров и полузащитник киевского клуба Андрей Ярмоленко прокомментировали первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

По словам Реброва, команда проиграла только из-за своих ошибок, пишет УНИАН.

"Я дмаю, что к сожалению мы по праву проиграли сегодняшнюю игру. Проиграли только из-за своих ошибок, дали сопернику использовать свои ошибки. Пропустили в первом тайме два гола, во втором успокоились и даже забили, но затем опять попустили... Было волнение, чтобы вы, журналисты ни говорили, ведь это матч с такой сильной командой... После первого тайма немного успокоились. Я рад, что перехватили инициативу, но не до конца".

Говоря о том, почему бразилец Жуниор Мораес вышел на поле только во втором тайме, тренер отметил: "К сожалению, Мораес получил серьезную травму и не до конца восстановился. Вышел только на второй тайм, когда заменил Теодорчика. Сейчас, по его словам только усугубил травму. В принципе, это было видно по ходу игры".

Относительно того, что это была первая официальная игра в новом сезоне, Ребров отметил: "Соперник просто более опытный и уверенный в себе. В прошлом году мы обыграли другую английскую команду в это же время, в феврале... Сегодня мы просто проиграли очень сильной команде. Говорить о том, что мы проиграли из-за большого перерыва в чемпионате и отсутствия игровой практики, наверное, просто некрасиво".

Оценивая выход на поле Андрея Ярмоленко, тренер отметил: "Проиграла вся команда, и Андрей в том числе. Я видел, особенно во втором тайме, желание Андрея... равно как и всей команды. Я не хочу никого выделять. Я рад, что он вышел на поле и нормально провел этот матч, не получив новых повреждений. Значит, в следующих матчах он будет продолжать играть и прогрессировать".

В то же время Ярмоленко заявил, что разочарован результатом первого матча.

"Конечно, тут разочарование. Пришел полный стадион. Не удалось показать тот футбол, в который договаривались играть. Особенно первый тайм. Второй тайм получше, а в первом совсем плохо было", — отметил Ярмоленко.

Футболист главной причиной неудачи является первый пропущенный мяч. "Возможно перегорели, может перенервничали — тяжело по горячим следам что-то говорить… Завтра во всем разберемся. Наверное, первый пропущенный мяч повлиял. В нем еще моя вина есть, потому что я должен был играть с Агуэро — не уследил… В принципе, я думаю, первый мяч немножко нас надломил психологически", — отметил он.

"Силы, в принципе, были. Мы понимали, что пришел полный стадион и не хотели разочаровывать зрителей. Нужно было исправлять ситуацию. Конечно, плохо, что в конце пропустили третий мяч", —считает игрок украинской команды.

"Нужно быть реалистами: конечно, нам будет тяжело пройти дальше, но поедем и будем играть, стараться показывать тот футбол, который требует от нас тренерский штаб", — сказал Ярмоленко.

Напомним, "Динамо" в Киеве проиграло в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английскому "Манчестер Сити" со счетом 1:3.

фото: fcdynamo.kiev.ua