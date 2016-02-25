В Германии "Шахтер" разгромил "Шальке", видео голов

В Германии на территории города Гельзенкирхен ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между местным "Шальке" и донецким "Шахтером" закончился со счетом 0:3.

Об этом пишет УНИАН.

Игра проходила на Фельтинс-Арене (Ауфшальке), а следил за ней арбитр из Словении Матей Юг.

"Первый в противостоянии гол в ворота противника на 27 минуте забил "горняк" Марлос", — отметили журналисты.

Позже это удалось сделать Феррейре и Коваленко, которые отметились во втором тайме матча, записав на счет украинской команды по одному мячу на 63 и 76 его минуте соответственно.

"После ошибки Матила Тайсон подхватил мяч, ворвался в штрафную площадку и отдал пас на первого футболиста, тот поразил уже пустые ворота", — добавило агентство.

Видео голов

Между тем издание football.ua уточнило составы команд-соперниц:

"Шальке" — "Шахтер" 0:3

Голы: Марлос, Феррейра, Коваленко;

"Шальке": Ферманн — Жуниор, Матип, Нойштедтер, Колашинац (Аого, 46) — Гайс, Горетцка (Ди Санто, 45+2) — Сане, Бельханда, Шепф (Сэм, 58) — Хунтелаар;

"Шахтер": Пятов — Срна, Кривцов, Ракицкий, Исмаили — Малышев, Степаненко — Коваленко, Тайсон (Эдуардо, 80), Марлос (Веллингтон, 74) — Феррейра (Борячук, 89);

Предупреждения: Горетцка — Исмаили, Тайсон, Степаненко, Марлос.

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в рамках которого играли "Шахтер" и "Шальке", проходил во Львове 18 февраля. Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть фото и видео можно здесь.

Видео: MyGoal Team