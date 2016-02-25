В Германии "Шахтер" разгромил "Шальке", видео голов

Ответная игра 1/16 финала Лиги Европы проходила в городе Гельзенкирхен.
В Германии на территории города Гельзенкирхен ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между местным "Шальке" и донецким "Шахтером" закончился со счетом 0:3.
Об этом пишет УНИАН.
Игра проходила на Фельтинс-Арене (Ауфшальке), а следил за ней арбитр из Словении Матей Юг.
"Первый в противостоянии гол в ворота противника на 27 минуте забил "горняк" Марлос", — отметили журналисты.
Позже это удалось сделать Феррейре и Коваленко, которые отметились во втором тайме матча, записав на счет украинской команды по одному мячу на 63 и 76 его минуте соответственно.
"После ошибки Матила Тайсон подхватил мяч, ворвался в штрафную площадку и отдал пас на первого футболиста, тот поразил уже пустые ворота", — добавило агентство.
Видео голов
Между тем издание football.ua уточнило составы команд-соперниц:
"Шальке" — "Шахтер" 0:3
Голы: Марлос, Феррейра, Коваленко;
"Шальке": Ферманн — Жуниор, Матип, Нойштедтер, Колашинац (Аого, 46) — Гайс, Горетцка (Ди Санто, 45+2) — Сане, Бельханда, Шепф (Сэм, 58) — Хунтелаар;
"Шахтер": Пятов — Срна, Кривцов, Ракицкий, Исмаили — Малышев, Степаненко — Коваленко, Тайсон (Эдуардо, 80), Марлос (Веллингтон, 74) — Феррейра (Борячук, 89);
Предупреждения: Горетцка — Исмаили, Тайсон, Степаненко, Марлос.
Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в рамках которого играли "Шахтер" и "Шальке", проходил во Львове 18 февраля. Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть фото и видео можно здесь.
Видео: MyGoal Team