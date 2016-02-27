Украинка завоевала "золото" чемпионата Европы по пулевой стрельбе

На территории венгерского города Гьор в ходе чемпионата Европы по пулевой стрельбе украинка Елена Костевич завоевала золотую медаль в одной из дисциплин.

Об этом пишет xsport.ua.

В то же время издание уточнило, что наша соотечественница показала лучший результат в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров (200.9 балла).

"На втором месте выступление завершила болгарка Антоанетта Бонева (199.0), а бронзовая медаль досталась сербке Зоряне Арунович (177.8)", — отметили журналисты.

Между тем ZN.UA добавило, что, таким образом, Костевич завоевал четвертое "золото" чемпионатов Европы, также украинка становилась чемпионкой мира (2002 год) и олимпийской чемпионкой (2004).

Напомним, ранее в городе Дюссельдорф завершился немецкий этап Гран-при по дзюдо, его победителем стал гражданин Украины Яков Хаммо. Узнать больше о достижении нашего соотечественника можно здесь.

Фото: facebook.com/olympicua