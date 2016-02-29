Выбираем двухколесного друга: советы от сайта "Магазилла"

29 февраля 2016, 12:16

Среди двухколесных условно выделяют городские, горные и шоссейные велосипеды.

Велопрогулки гарантируют отличное настроение и подтянутую фигуру. В преддверии теплых весенних дней прайс-агрегатор "Магазилла" решил дать несколько советов по выбору двухколесного товарища. Статья расскажет, на какие группы делятся велосипеды и что учитывать при покупке.

Меняем трамвай на велосипед

Среди двухколесных условно выделяют городские, горные и шоссейные велосипеды:

— первые созданы для передвижения в городских условиях;

— вторые — идеальны для езды по пересеченной местности;

— третьи подойдут любителям прямых длинных дорог и скоростей.

Эксперты сайта "Магазилла" советуют выбирать модель для городских прогулок с удобной геометрией рамы, высокой посадкой, мягким и широким седлом. Такая конфигурация разгружает руки велосипедиста, позволяет сидеть прямо, не чувствуя напряжения. Колеса у городского велосипеда должны быть большого диаметра, тормоза — ножные.

Для комфортной езды на внушительные расстояния большинство городских велосипедов оснащаются багажниками, как в моделях Formula Horizont и Formula Magnum, или корзинами, как на велосипедах Dorozhnik Comfort 2805 HVZ 2015 и Dorozhnik Comfort 2804 HVZ 2015.

Если вам нужен двухколесный товарищ для прогулок по городу, обратите внимание именно на городские модели.

На колесах в горы и с гор 

Горные велосипеды для езды по пересеченной местности выбирайте в зависимости от назначения:

— Для скоростной езды по бездорожью (кросс-кантри) приобретайте легкий велосипед с передним амортизатором, такой как Pride XC-29 MD 2015 или Premier XC24.

— Чтобы выполнять скоростные спуски (даунхилл), нужна модель с двумя очень прочными подвесками, крепкой рамой и эффективными тормозами дискового типа. Такой велосипед, весящий около 20 кг, выдерживает нагрузку высоких скоростей и сложных трасс. Популярные модели для скоростного спуска GHOST ASX 4900 2014 и GHOST Northshore 2014.

— Для преодоления препятствий (триала) выбирайте горный велосипед с небольшим весом, жесткой и низкой рамой. Педали у велосипеда для триала шипованные и очень прочные. Для этой дисциплины подходят велосипеды Bergamont Kiez 040 8-Speed 2015 и Bergamont Kiez Flow 2015.

Прокатиться с ветерком 

— Шоссейный велосипед развивает большую скорость на ровной асфальтированной трассе. Он простой в управлении, маневренный, с небольшим весом. Такой вариант можно использовать только по его прямому назначению, для горной и проселочной дороги он не годится. Не подойдет такой велосипед и для новичков из-за жесткости конструкции и маневренности. Популярные модели этого семейства: Fuji Bikes Track Classic 2014, Author A55 2013 и Ardis Sanremo ТМ 28.

— При покупке такого транспорта стоит позаботиться и о специальной одежде, которая не стеснит движений во время езды, а также о системе освещения для поездок в темное время суток. Не лишней будет установка дополнительных светоотражателей.

  •  
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
велосипед Магазилла
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
23:37
Возле КПВВ "Марьинка" на мине подорвался украинский пограничник
23:25
Жертвами ДТП в июле стали 19 детей - Нацполиция
23:23
В Форосе чиновники сымитировали открытие станции скорой помощи: опубликованы красноречивые фото Фото
22:59
Венесуэльский оппозиционер признался в организации атаки на Мадуро
22:53
США введут санкции против России из-за отравления Скрипалей
22:40
В Казахстане запретили трансляцию 88 иностранных телеканалов
22:27
В Одессе с угрозами отменили выступление нобелевского лауреата Алексиевич
22:02
Беллуччи показала пышную грудь в корсете: архивное фото впечатляет
21:58
МИД РФ снова назвал НАТО "бесполезным блоком"
21:28
Гейтс заявил, что "Оппозиционный блок" должен Манафорту 2,4 млн долларов
21:24
Умер тележурналист Михаил Лещинский
20:54
Покушение на Гандзюк: установлено место покупки кислоты и ее состав
20:18
В Сумах пропали вдова и дочь убитого экс-депутата Жука
20:18
В России из-за санкций обвалился рубль
19:51
Херсон страдает от токсического запаха из-за тонн птичьего помета в пригороде
19:27
Из-за автокефалии УПЦ российские священники остались без шенгенских виз – ВВС
19:15
“Знойная девчонка”. В Сети расхвалили фото Насти Каменских без макияжа
18:56
Протрамповского сенатора обвинили в торговле инсайдом - Bloomberg
18:54
Путин боится только одного — западные СМИ
18:46
"Они там окончательно е*нулись?". В Киевсовете решили потратить 140 млн гривень на табло в метро Фото
18:33
Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего Видео
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять