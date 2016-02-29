Выбираем двухколесного друга: советы от сайта "Магазилла"

Велопрогулки гарантируют отличное настроение и подтянутую фигуру. В преддверии теплых весенних дней прайс-агрегатор "Магазилла" решил дать несколько советов по выбору двухколесного товарища. Статья расскажет, на какие группы делятся велосипеды и что учитывать при покупке.

Меняем трамвай на велосипед

Среди двухколесных условно выделяют городские, горные и шоссейные велосипеды:

— первые созданы для передвижения в городских условиях;

— вторые — идеальны для езды по пересеченной местности;

— третьи подойдут любителям прямых длинных дорог и скоростей.

Эксперты сайта "Магазилла" советуют выбирать модель для городских прогулок с удобной геометрией рамы, высокой посадкой, мягким и широким седлом. Такая конфигурация разгружает руки велосипедиста, позволяет сидеть прямо, не чувствуя напряжения. Колеса у городского велосипеда должны быть большого диаметра, тормоза — ножные.

Для комфортной езды на внушительные расстояния большинство городских велосипедов оснащаются багажниками, как в моделях Formula Horizont и Formula Magnum, или корзинами, как на велосипедах Dorozhnik Comfort 2805 HVZ 2015 и Dorozhnik Comfort 2804 HVZ 2015.

Если вам нужен двухколесный товарищ для прогулок по городу, обратите внимание именно на городские модели.

На колесах в горы и с гор

Горные велосипеды для езды по пересеченной местности выбирайте в зависимости от назначения:

— Для скоростной езды по бездорожью (кросс-кантри) приобретайте легкий велосипед с передним амортизатором, такой как Pride XC-29 MD 2015 или Premier XC24.

— Чтобы выполнять скоростные спуски (даунхилл), нужна модель с двумя очень прочными подвесками, крепкой рамой и эффективными тормозами дискового типа. Такой велосипед, весящий около 20 кг, выдерживает нагрузку высоких скоростей и сложных трасс. Популярные модели для скоростного спуска GHOST ASX 4900 2014 и GHOST Northshore 2014.

— Для преодоления препятствий (триала) выбирайте горный велосипед с небольшим весом, жесткой и низкой рамой. Педали у велосипеда для триала шипованные и очень прочные. Для этой дисциплины подходят велосипеды Bergamont Kiez 040 8-Speed 2015 и Bergamont Kiez Flow 2015.

Прокатиться с ветерком

— Шоссейный велосипед развивает большую скорость на ровной асфальтированной трассе. Он простой в управлении, маневренный, с небольшим весом. Такой вариант можно использовать только по его прямому назначению, для горной и проселочной дороги он не годится. Не подойдет такой велосипед и для новичков из-за жесткости конструкции и маневренности. Популярные модели этого семейства: Fuji Bikes Track Classic 2014, Author A55 2013 и Ardis Sanremo ТМ 28.

— При покупке такого транспорта стоит позаботиться и о специальной одежде, которая не стеснит движений во время езды, а также о системе освещения для поездок в темное время суток. Не лишней будет установка дополнительных светоотражателей.