СБУ накрыла банду известных спортсменов, наладивших контрабанду анаболиков в Евросоюз

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность организованной группировки, в которую входили известные украинские спортсмены, наладившие контрабанду анаболических стероидов в Украину с последующей переправкой препаратов, в частности, в страны Евросоюза.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Отмечается, что злоумышленники получали контрабандный товар из стран Восточной Азии и одной из соседних стран. Препараты с содержанием запрещенных к свободному обращению в Украине метандиенона и нандролона поступали в Украину через международные отправления и доставлялись курьерами.

"Часть продукции реализовывалась в Украине через сеть посредников-спортсменов, занимающихся тяжелой атлетикой и бодибилдингом. Остальные препараты контрабандой переправлялись заказчикам в страны Евросоюза и бывшего постсоветского пространства. По предварительной информации, ежемесячный оборот средств составлял не менее пятидесяти тысяч долларов США", — рассказали в СБУ.

Кроме того, сотрудники спецслужбы задержали одного из организаторов контрабандного канала в Полтаве во время пересылки в ЕС очередного международного почтового отправления со скрытой среди вещей партией препаратов.

В СБУ отметили, что во время обысков по месту жительства дельца и арендованных им помещений правоохранители изъяли ампулы, блистеры с таблетками, колбы с инъекциями общим количеством почти десять тысяч штук и компьютерную технику со схемами распространения товара.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для задержания организаторов и участников контрабандного бизнеса в других городах Украины, сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Запорожье поймали опера Нацполиции, торговавшего психотропами.

Фото: СБУ.