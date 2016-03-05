Битва принципиальных соперников: анонс матча "Динамо" — "Днепр"

Сегодня, 5 марта, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится центральный матч 17-го тура Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" будет принимать "Днепр"

Очередная встреча грандов на этот раз еще и совпала со стартом весенней части сезона, сообщает Sport.ua.

В этом году киевляне уже успели провалить первый матч ЛЧ против "Манчестер Сити" и показать невзрачную игру и соответствующий результат в Кубке Украины с не хватающей звезд с неба "Александрией", пишет журналист издания Евгений Савчук.

Анализируя все нюансы данного игрового отрезка, наставник "бело-синих" Сергей Ребров, тем не менее, отметил необходимость игрокам разобраться, прежде всего, в самих себе. Не согласиться трудно, ведь очередной "косяк", еще и в игре с принципиальным соперником, болельщики, мягко говоря, не поймут. Да и футболистам, если они себя считают профессионалами, есть, что доказывать тренерам. В частности, способность заменить отправившихся зимой на просторы Бундеслиги Беланда с Кравцом. А тех, кто претендует на место в окончательном списке сборной на Евро-2016, так вообще дорожить каждым шансом понравиться Михаилу Ивановичу с Андреем Николаевичем. А то они ребята капризные, второго могут и не дать. В общем, с мотивацией, по логике, проблем быть не должно.

Почти все то же самое смело можно отнести и к футболистам "Днепра". Ну, и нельзя не отметить, что прошлогодний финалист Лиги Европы в межсезонье не переставал напоминать о себе по части трансферов. И если переход Дениса Бойко в турецкий "Бешикташ" был воспринят, как само собой разумеющееся, то отъезд "Царя" Евгения Селезнева в российскую "Кубань", еще и, по сути, в последний момент вызвал довольно бурную реакцию соцсетей. Как бы там ни было, а оставшуюся часть сезона Мирону Маркевичу нужно будет с колес лепить новые связки и с ними бороться за реальную цель сезона — бронзу чемпионата. Команду, напомним, покинули также Бабатунде и Федорчук, причем последний перешел именно в "Динамо". Тем не менее, говорить о дефиците запаса пороха в пороховницах вряд ли стоит. В принципе же, имеем возможность наблюдать, по сути, процесс построения нового "Днепра", о чем неоднократно в своих комментариях говорил наставник команды. Правда, началом процесса Мирон Богданович называл летнее межсезонье, но ситуация волей-неволей, а вынуждает тренерский штаб ускориться.

Напомним, встреча "Днепра" и "Динамо" в первом круге завершилась гостевой победой киевлян со счетом 2:1. Автоголом в свои ворота отметился Дуглас, еще один раз тогдашний голкипер днепрян Денис Бойко вынимал мяч из сетки собственных ворот поле удара Велозу. В воротах "Динамо" мяч в тот вечер побывал один раз благодаря точному удару Валерия Федорчука.

Что касается истории взаимоотношений команд в чемпионате страны, то она насчитывает 49 матчей. Подавляющее преимущество здесь на стороне "Динамо" — 32 победы против 8 у "Днепра", еще 9 встреч завершились вничью. Баланс мячей 87:39 в пользу киевлян.

Ориентировочные составы:

"Динамо": Шовковский, Вида, Хачериди, Драгович, Антунеш, Рыбалка, Велозу, Ярмоленко, Гонсалес, Буяльский, Теодорчик

"Днепр": Лаштувка, Матос, Чигринский, Папа Гуйе, Федецкий, Шахов, Ротань, Безус, Бруно Гама, Матеус, Зозуля

Травмы: Силва, Мораес ("Динамо") — Кобахидзе ("Днепр")