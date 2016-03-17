Минимальная победа в Бельгии: "Шахтер" вышел в четвертьфинал Лиги Европы

В четверг, 17 марта, в Бельгии состоялся ответный матч 1/8 Лиги Европы между "Андерлехтом" и донецким "Шахтером".

Игра закончилась победой гостей со счетом 1:0. На третьей компенсированной минуте Дентиньо отпасовал низом на правый край чужой штрафной, где вышедший на замену Эдуардо выскочил один на один и пробил рикошетом от вратаря в сетку ворот бельгийцев.

Таким образом, подопечные Мирчи Луческу вышли в четвертьфинал Лиги Европы.

"Андерлехт" — "Шахтер" — 0:1 (0:0)

"Андерлехт": Силвио Прото, Оливье Дешахт, Серинь Кара Мбоджи, Деннис Прат, Имох Эзекиль (Махмуд Хассан, '70), Стивен Дефур, Стефан Баджи (Юри Тилеманс, '71), Анди Нахар, Брам Нейтинк (Идрисса Силла, '76), Стефано Окака Чука, Фрэнк Ашампонг

"Шахтер": Андрей Пятов, Александр Кучер, Виктор Коваленко (Иван Ордец, '86), Исмаили, Максим Малышев, Ярослав Ракицкий, Дарио Срна, Тайсон (Дентиньо, '82), Тарас Степаненко, Факундо Феррейра, Ромеро Марлос (Эдуардо Да Силва, '89)

Гол: Эдуардо Да Силва, 90+2.

Предупреждения: Брам Нейтинк, 11. Стивен Дефур, 20. Оливье Дешахт, 46. Имох Эзекиль, 66. - Ромеро Марлос, 12. Александр Кучер, 35.

Удаления: Серинь Кара Мбоджи, 85. - Александр Кучер, 83.

Напомним, первый матч между командами завершился победой команды Луческу со счетом 3:1.