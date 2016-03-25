Фоменко объяснил, почему в сборную Украины не вызвали игроков, выступающих в России

Украинские футболисты, выступающие в России, не получили вызов в сборную Украины из-за негативных оценок специалистов и состояния здоровья.

Об этом рассказал главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко, передает ТСН.

"По итогам последнего тура в РПЛ Селезнев получил негативные оценки специалистов. Зинченко — перспективный футболист. Его вызвали в молодежную сборную, но он приболел. Все прекрасно понимают, что карьера футболиста недолговечна, каждому игроку отведено определенное время. В ближайшем будущем в национальной команде будет много молодых футболистов", — рассказал Фоменко.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший форвард сборной Украины по футболу — Андрей Шевченко — стал одним из помощников ее главного тренера Михаила Фоменко, и будет принимать участие в подготовке команды к Евро-2016.