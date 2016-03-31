В УЕФА приняли решение о дисквалификации "Днепра" на один сезон

Днепропетровский "Днепр" дисквалифицирован Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на 1 сезон.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте организации.

Отмечается, что команда не сможет выступить в еврокубках, если пробьется туда по итогам национальных турниров в сезонах 2016/17, 2017/18 или 2018/19 годов.

Аналогичное наказание понесли азербайджанский "Интер" и румынский "Тыргу- Муреш".

До 31 января 2016 года " Днепр " должен был доказать, что погасил все просроченные платежи , выявленные до 30 сентября 2015 года.

Напомним, ранее сообщалось о наказании для "Днепра" за беспорядки фанов на матче с "Наполи".