Пять голов и два удаления: "Заря" победила "Карпаты" в Премьер-лиге, видео забитых мячей

В субботу, 2 апреля, в рамках 20-го тура Премьер-лиги встречались луганская "Заря" и львовские "Карпаты". Матч закончился со счетом 4:1 в пользу "Зари".

Таким образом, "Заря" набрала 41 очко и продолжает занимать третье место в турнирной таблице. "Карпаты" с 22 очками находятся на 7 месте.

"Заря" — "Карпаты" 4:1

Голы: Любенович, 5, Будковский, 21, Тотовицкий, 43, Чайковский, 61 — Окечукву, 38

"Заря": Шевченко — Опанасенко, Форстер, Сиваков, Каменюка — Танковский (Чайковский, 46), Гордиенко — Караваев, Любенович (Сухоцкий, 57), Тотовицкий — Будковский (Квасов, 68)

"Карпаты": Мысак — Мирошниченко, Пластун, Гитченко, Кравец (Новотрясов, 46) - Голодюк (Даушвили, 66), Костевич — Худобяк, Бланко-Лещук (Гуцуляк, 75), Кадимян — Окечукву

Предупреждения: Любенович, Танковский — Мирошниченко

Удаления: Гитченко, 45, Мирошниченко, 89

На 45-й минуте матча не реализовал пенальти Любенович (промах).

Напомним, ранее сообщалось, что "Ворскла" и "Сталь" сыграли вничью.

Фото: ФК "Заря".

Видео: Валера Курочкин.