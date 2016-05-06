Сын Луческу рассказал, почему его отец скоро покинет "Шахтер"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу ближайшим летом покинет тренерский мостик украинского клуба.

Об этом рассказал сын тренера "Шахтера" Разван Луческу, передает УНИАН со ссылкой на Dolce Sport.

"Пришел момент расставания с "Шахтером". Не скажу, что отец устал. Я думаю, он больше устанет, если будет сидеть дома. Но, возможно, пришло время расстаться после всех этих 12 лет, которые были удивительным периодом в его жизни", — заявил Разван Луческу.

Напомним, ранее сообщалось, что у Луческу в банке Ахметова "зависли" 20 миллионов.