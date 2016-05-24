Размах на перспективу: Луческу в "Зените" получит 60 млн на трансферы новых футболистов — СМИ

Ушедший из донецкого "Шахтера" в питерский "Зенит" румынский тренер Мирча Луческу получит 60 млн долларов на трансферы новых футболистов.

Об этом сообщает румынское издание Sport.ro.

В ближайшие дни коуч должен подписать контракт на 2 года с возможностью его продления, после чего будет представлен новой команде.

В задачи нового главного тренера входит завоевание "Зенитом" первого места в российской Премьер-лиге (этот сезон команда завершила на 3-м месте) и выход в Лигу чемпионов.

Напомним, по словам агента Аркадия Запорожану, перед перед 70-летним тренером стоит задача вывести "Зенит" в десятку лучших клубов Европы.

Также напомним, что за 12 лет у руля "Шахтера" Луческу завоевал 22 титула, а именно — обладатель Кубка УЕФА — 2009; 8-кратный чемпион Украины— 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; 6-кратный обладатель Кубка Украины — 2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016; 7-кратный обладатель Суперкубка Украины — 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015.

Команда Луческу пять раз подряд становилась чемпионом Украины, не зная себе равных с 2010 по 2014 годы.

Кроме того, румынский специалист добыл индивидуальные титулы, такие, как заслуженный тренер Украины, лучший тренер Украины— 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; полный кавалер ордена "За заслуги".

Тренер шесть раз подряд признавался лучшим в стране. Даже в 2009-м году, когда его команда не сумела стать чемпионом Украины.