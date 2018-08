Два бывших игрока "Шахтера" попали в символическую сборную Евро-2016

УЕФА составил сборную самых возрастных игроков чемпионата Европы-2016, в которую попали футболисты старше 35 лет.

Об этом со ссылкой на официальный сайт организации сообщает "Спорт-экспресс".

В нее вошли сразу два бывших игрока донецкого "Шахтера": 35-летний румын Рэзван Рац, ныне защищающий цвета "Райо Вальекано", и экс-полузащитник "горняков", питерского "Зенита", мюнхенской "Баварии" и казахстанского "Кайрата" 37-летний Анатолий Тимощук.

Полностью сборная ветеранов выглядит следующим образом: Джанлуиджи Буффон (Италия), Рэзван Рац (Румыния), Рикарду Карвалью (Португалия), Андреа Барцальи (Италия), Патрис Эвра (Франция), Анатолий Тимощук (Украина), Лучан Сынмэртян (Румыния), Томаш Росицки (Чехия), Ариц Адурис (Испания), Эйдур Гудьонсен (Исландия) и Робби Кин (Ирландия).

Dream XI? The best players aged 35 or over at #EURO2016... pic.twitter.com/LJEA8OYop0