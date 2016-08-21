Премьер-лига. "Шахтер" разгромил "Днепр": видео голов

Сегодня, 21 августа, во Львове состоялся поединок 5-го тура чемпионата Премьер-лиги Украины, в котором донецкий "Шахтер" принимал "Днепр".

Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу "горняков".

Голы: Ордец, Дентиньо, Марлос, Феррейра

Гол Ордец

Гол Дентиньо

Гол Марлоса

Гол Феррейра

"Шахтер": Пятов - Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Фред, Малышев — Дентиньо, Коваленко, Марлос — Эдуарду.

"Днепр": Шелихов — Лучкевич, Сваток, Чеберячко, Полевой — Кравченко, Когут — Вакулко, Политыло, Близниченко — Баланюк.

Таким образом "Шахтеру" удалось прервать серию без выигрышей в матчах с "Днепром" в чемпионате, которая длилась с осени 2012 года.

Напомним, 12 августа, во Львове в рамках украинской Премьер-лиги был сыгран матч между местными "Карпатами" и донецким "Шахтером". Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу "Шахтера".

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