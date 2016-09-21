Ярош рассказал, как попал на матч "Карпат" и за какую футбольную команду болеет

Народный депутат Украины и бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, который в выходные побывал на свадьбе своего брата по оружию Евгения Терехова ("Титановый Джексон") и Наталки Карпы во Львове, успел заглянуть и на матч ФК "Карпаты".

По его словам, на матч "Карпат" его пригласил президент клуба Петр Дыминский, пишет football24.ua.

"Меня пригласил владелец клуба. Я приехал на свадьбу к своему брату по оружию Евгению Терехову. Встретились, он сказал, чтобы я приходил на футбол, если хочу. Зашел. Я не являюсь уж очень большим футбольным болельщиком, но немного посмотрел. На ультрас интересно смотреть", — сказал Дмитрий Ярош.

Он также отметил, что с Дыминским у него нет каких-то очень дружеских отношений, но они общаются и несколько раз пересекались "по вопросам войны".

Отвечая на вопрос, за какой украинский клуб он болеет, Ярош сказал: "Я за "Днепр", конечно. За кого же я еще могу быть?!"

По его словам, посещать матчи "Днепра" у него сейчас нет времени.

"А это просто вырвался во Львов на такое событие (свадьба собрата по оружию) и ушел. Времени нет, на фронте много вопросов", — подчеркнул Ярош.

Напомним, 18 сентября состоялась долгожданная свадьба певицы Наталки Карпы и известного бойца АТО Евгения Терехова по прозвищу "Титановый Джексон".