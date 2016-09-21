"Реброву полностью доверяю". Суркис дал совет главному тренеру "Динамо"

Президент клуба считает, что наставник команды должен активнее подключать молодежь.
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис порекомендовал главному тренеру команды Сергею Реброву активнее подключать молодежь.
Об этом он рассказал в интервью Спорт-Экспресс в Украине, говорится в Twitter-аккаунте замглавного редактора издания.
В то же время собеседник журналистов подчеркнул, что полностью доверяет наставнику киевлян.
"… рекомендую активнее подключать молодежь. Пусть провал, но через два года будет боеспособная команда", — отметил президент клуба.
И.Суркис: "Реброву полностью доверяю и рекомендую активнее подключать молодежь. Пусть провал, но через два года будет боеспособная команда".— Dmytro Ilchenko (@dmytroilchenko) 21 вересня 2016 р.
Напомним, 13 сентября в Киеве прошел первый матч в рамках Лиги чемпионов сезона 2016/2017 годов между "Динамо" и итальянским "Наполи", он завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. Видео голов можно посмотреть здесь.