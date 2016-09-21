"Реброву полностью доверяю". Суркис дал совет главному тренеру "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис порекомендовал главному тренеру команды Сергею Реброву активнее подключать молодежь.

Об этом он рассказал в интервью Спорт-Экспресс в Украине, говорится в Twitter-аккаунте замглавного редактора издания.

В то же время собеседник журналистов подчеркнул, что полностью доверяет наставнику киевлян.

"… рекомендую активнее подключать молодежь. Пусть провал, но через два года будет боеспособная команда", — отметил президент клуба.

И.Суркис: "Реброву полностью доверяю и рекомендую активнее подключать молодежь. Пусть провал, но через два года будет боеспособная команда". — Dmytro Ilchenko (@dmytroilchenko) 21 вересня 2016 р.

Напомним, 13 сентября в Киеве прошел первый матч в рамках Лиги чемпионов сезона 2016/2017 годов между "Динамо" и итальянским "Наполи", он завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. Видео голов можно посмотреть здесь.