У Владимира Кличко заверили, что бой с Фьюри не будет для него последним

Менеджер экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко Бернд Бенте заявил, что для него противостояние с британцем Тайсоном Фьюри не будит последним.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на boxingnewsonline.net.

По его словам, команда нашего соотечественника не строит никаких планов после реванша.

"Владимир определенно пойдет дальше и будет боксировать и в следующем году. У нас нет никаких планов относительно того, кто будет его соперниками", — отметил он.

Ранее Бернд Бенте подтвердил, что реванш Владимира Кличко с победившим его Тайсоном Фьюри состоится в конце октября на британской "Манчестер Арене". Узнать больше о бое можно здесь.

В конце ноября 2015-го в Германии Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с Тайсоном Фьюри и проиграл по очкам, не сумев отстоять свои титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО и IBO.