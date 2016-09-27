Я смогу посадить тебя на пятую точку! Кубинский "Кинг Конг" Ортис вызвал Кличко на бой

Кубинский боксер Луис Ортис, который является временным чемпионом мира по версии WBA, вызвал Владимира Кличко на бой.

Об этом идет речь в сообщении Tribuna.com.

"Кинг Конг готов к бою с Кличко. Он следующий в списке, и мы уже настроены сражаться с кем-то из топовых супертяжей. Поставьте их всех в ряд, и я всех их смогу нокаутировать

Эй, Кличко, я готов! Не откладывай дату боя. Я смогу посадить тебя на пятую точку в октябре", — сказал Ортис.

В то же время, австралийский супертяж Лукас Браун (24-0, 21 КО) является одним из кандидатов на бой против украинца Владимира Кличко (64-4, 53 КО), который запланирован на 10 декабря в Гамбурге, сообщает Ringpolska.

В марте марте 37-летний Браун победил узбека Руслана Чагаева и завоевал титул WBA, но затем был лишен звания чемпиона из-за положительной допинг-пробы на кленбутерол.

Напомним, матч-реванш британца Тайсона Фьюри с украинцем Владимиром Кличко уже дважды переносился и теперь вообще непонятно, состоится ли он. Первоначально поединок должен бы пройти 9 июля в Манчестере, но был перенесен якобы из-за травмы лодыжки у Фьюри.

Матч-реванш перенесли на 29 октября. Но британец почему-то не пришел на пресс-конференцию в Лондоне, анонсирующую бой.

Наконец, в минувшую пятницу, 24 сентября, от его команды пришло официальное сообщение о новом переносе боя.

Фото: u35132.netangels.ru.