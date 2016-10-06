Отбор на ЧМ-2018: после первого тайма Украина выигрывает у Турции, видео голов

В четверг, 6 октября, в Конье на поле "Торку Арена проходит матч группового турнира отбора на ЧМ-2018 между сборными Турции и Украины. После первого тайма счет 2:1 в пользу Украины.

Украинцы открыли счет на 24-й минуте. Ярмоленко реализовал пенальти за нарушение правил против Кравца.

Через три минуты сборная Украины удвоила счет. Ярмоленко классной передачей низом в чужой штрафной вывел Кравца один на один и тот уверенным ударом отправил мяч в ближний угол ворот.

Однако в компенсированное время турки сумели отыграть один мяч. Чалханоглу навесил с углового с левого фланга в центр на линию вратарской, где Озан Туфан ударом головой отправил мяч в цель.

Напомним, 9 октября в Кракове "сине-желтые" сыграют со сборной Косово, чей тренерпообещал удивить Украину.

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