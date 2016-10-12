Андрей Шевченко: "Ошибаюсь или нет — покажет время и результат. А фантазировать я не умею"

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко хочет, чтобы команда росла не только в плане качества футбола, но и училась действовать в зависимости от меняющейся ситуации на поле.

Об этом он рассказал в интервью газете "Команда", сообщает "Динамо Киев от Шурика".

"Стараюсь не рассуждать в стиле "что было бы, если бы..." или гадать на кофейной гуще. Я исхожу из того результата, который есть. На мой взгляд, мы упустили победу в первом матче с Исландией. Играли с хорошим соперником, и у нас был шанс завоевать три очка. То же самое можно сказать и о поединке с Турцией — в концовке нам попросту не хватило сил. Эти два матча мы провели на хорошем уровне", — рассказал коуч.

"Почему не получилось победить? Тут нет однозначного ответа. Но важно, чтобы команда росла не только в плане качества демонстрируемого футбола, но и в понимании, как вести игру, иными словами — как действовать в зависимости от меняющейся ситуации на поле. Нужно знать, когда придержать мяч, а когда ускорить общекомандную игру, стремиться к балансу в этих действиях", — заметил наставник "сине-желтых".

"В высоком темпе демонстрировать атакующий футбол все 90 минут очень тяжело, поэтому нужно уметь варьировать темп. Я хочу, чтобы ребята, играя в агрессивный, атакующий футбол, знали, когда нужно поберечь силы, а когда — ускориться. Будем стремиться к такой вариативности в действиях коллектива", — добавил Андрей Шевченко.

Комментируя вопрос о том, что бы он поменял, будь возможность переиграть матч с Турцией, легендарный футболист заметил: "Я люблю оперировать фактами и на их основании делать какие-то логические выводы. Могу попытаться объяснить, почему поступил именно так. Ошибаюсь я или нет — покажет время и результат. А фантазировать я не умею".

Напомним, после разгрома сборной Косово 3:0, Шевченко заявил: есть еще много, над чем нам нужно работать.

фото: dynamo.kiev.ua