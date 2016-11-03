Российские футбольные фаны готовятся к ЧМ-2018: опубликованы шокирующее видео побоища

Британская газета опубликовала видео побоищ, которые устраивают российские футбольные фанаты.

Молодые люди обираются для шокирующих своей жестокостью массовых драк, чтобы определить в своей среде самых сильных бойцов в преддверии Чемпионата мира — 2018, который как известно пройдет в РФ, сообщиает Daily Mail в распоряжении которой оказалось видео, пишет 112 Украина.

Сообщается, что в драке принимали участие болельщики команд ЦСКА и "Спартак".

Ранее вице-президент УЕФА Григорий Суркис заявил, что Чемпионат мира по футболу 2018 года может пройти и не в России, поскольку еще не закончены коррупционные расследования в отношении руководства ФИФА.

фото; видео: Daily Mail