"Динамо" может пополниться ивуарийским защитником из "Партизана"

Чемпион Украины киевское "Динамо" просматривает центрального защитника Седрика Гогуа, который является игроком сербского "Партизана".

Об этом сообщает Tribuna.com.

Подопечные Сергея Реброва провели товарищеский матч против "Милсами" и одержали победу со счетом 6:0, а 22-летний Гогуа вышел на поле во втором тайме вместо Зураба Очигавы.

Стоит отметить, что украинский клуб не внес футболиста в протокол матча. Агентом африканца является Дмитрий Селюк.

Напомним, "Селтик" заинтересовался 18-летним динамовцем Цыганковым.

Фото: tribuna.com.